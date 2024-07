Instagram, Celik dopo Euro 2024: "Grazie ai tifosi, ci siamo sentiti a casa in Germania" (FOTO)

Ieri si è interrotto il cammino della Turchia di Vincenzo Montella e del giallorosso Zeki Celik ad Euro 2024 dopo l'eliminazione ai quarti di finale per mano dell'Olanda. Oggi il terzino della Roma ha dedicato un pensiero per i tifosi turchi su Instagram: "Abbiamo cercato di fare del nostro meglio in questo percorso. Milioni di persone sono diventate una sola cosa, ci siamo sentiti a casa in Germania con il vostro sostegno... Mi auguro che questa unione rimanga e successi più grandi. Un grazie infinito a tutti coloro che ci hanno sostenuto".

