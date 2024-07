FOTO - Soulé festeggia l'anniversario con la fidanzata... con uno scatto al Colosseo

Matias Soulé festeggia l'anniversario con la fidanzata pubblicando uno scatto al...Colosseo. L'argentino classe 2003, vicino al trasferimento dalla Juventus alla Roma sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus in questa sessione di calciomercato, non nasconde il suo apprezzamento per la Capitale mostrando su Instagram uno scatto con la fidanzata in uno dei luoghi più rappresentativi della città.