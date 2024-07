Direttamente dall'Indonesia arriva una storia davvero curiosa legata al mondo Roma. Come svelato dall'utente Ajay Ravi Menon su X, un tifoso giallorosso ha deciso di chiamare il proprio figlio "Totti De Rossi" in onore delle due bandiere del club capitolino.

(foto account X Ajay Ravi Menon)

An Indonesian Romanista has named his child Totti De Rossi! Only love and passion

Daje Roma! ?? pic.twitter.com/IOaXwPCtWL

