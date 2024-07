FOTO - Joao Costa e Sangaré in monopattino per le vie della Capitale: "Mostrando la città a mio fratello"

All'indomani dell'amichevole persa per 0-1 contro il Tolosa, Daniele De Rossi ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. Joao Costa e Buba Sangaré ne hanno approfittato per godersi la città e girare per le vie della Capitale in monopattino: "Mostrando la città a mio fratello", la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato su Instagram dall'esterno portoghese in compagnia del nuovo acquisto giallorosso.