In attesa di novità sul mercato, Matias Soulè continua ad allenarsi con la Juventus in Germania. Il club bianconero ha anche condiviso uno scatto sui social dell'argentino, e anche di altri giocatori, durante l'allenamento con scritto: "Volando sempre più in alto". La foto è stata poi ricondivisa dall'ex Frosinone nelle sue storie Instagram.