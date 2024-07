Cagliari, il club saluta Shomurodov: "Grazie"

Dopo una stagione in chiaro-scuro con la maglia del Cagliari, Eldor Shomurodov farà ritorno alla Roma in attesa di una nuova sistemazione. Il club sardo, infatti, non riscatterà l'attaccante uzbeko e lo ha salutato sui propri canali social insieme ad Oristanio, Petagna e Gaetano: "Ognuno di voi ha contribuito alla conquista di questa salvezza. Grazie ragazzi"

