97 anni di Roma, gli auguri del club giallorosso: "Ogni giorno è quello giusto per amare la Roma" (FOTO)

Ieri sera migliaia di tifosi giallorossi hanno riempito le vie della città di Roma per festeggiare i 97 anni di nascita del club giallorosso, con cori, fumogeni, striscioni e un entusiasmo a dir poco contagioso. La società questa mattina ha postato su X una frase di ringraziamento per il popolo romanista: "Ogni giorno è quello giusto per amare la Roma. Dopo una notte così...Forza Roma, Forza Romanisti!".

