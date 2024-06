X, l'incoraggiamento della Roma in vista di Spagna-Italia: "In bocca al lupo, Azzurri" (FOTO)

Oggi alle ore 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen andrà in scena Spagna-Italia, partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Sia le Furie Rosse sia gli Azzurri hanno vinto all'esordio battendo rispettivamente la Croazia (3-0) e l'Albania (2-1) nel Gruppo B e questa sera proveranno a strappare il pass per gli ottavi. C'è grande attesa per il match odierno e anche la Roma ha suonato la carica sul proprio profilo X: "Oggi l'Italia affronta la Spagna nella seconda partita di Euro 2024: calcio d'inizio alle 21 a Gelsenkirchen. In bocca al lupo, Azzurri". Ben quattro calciatori giallorossi saranno impegnati in questa partita e si tratta di Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy.

