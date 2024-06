Lorenzo Pellegrini compie oggi 28 anni. Il centrocampista della Roma, attualmente impegnato con la Nazionale italiana agli Europei dove ha giocato da titolare al debutto con l'Albania, è stato festeggiato sui social dal club giallorosso. Nell'ultima stagione Pellegrini ha realizzato 8 gol in Serie A in 29 presenze, più altre 2 reti in 10 gare di Europa League.