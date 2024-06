Dopo una stagione negativa, è ancora da decifrare il futuro di Houssem Aouar, arrivato in giallorosso appena un anno fa. Intanto il franco algerino ex Lione spegne oggi le 26 candeline. E sui social non potevano mancare gli auguri della Roma, che ha scritto: "Buon compleanno, Houssem Aouar"