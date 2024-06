Svilar è in attesa del prolungamento del contratto, ma intanto, anche in vacanza, si sta allenando con grande impegno per affrontare al meglio la prossima stagione. L'8 luglio sarà infatti a Trigoria per l'inizio del raduno agli ordini di mister De Rossi. Nel frattempo, ha ripreso a dare il meglio di sé in porta e su Instagram è stata condivisa una sua straordinaria parata.