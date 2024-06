Social, il ricordo della Roma per il 7 giugno: "La festa del sentimento fino al 22 luglio"

Il 7 giugno per la Roma è una data importante, che riporta agli albori del club giallorosso. "Il nome, il simbolo, i colori. Nata sotto il segno di Roma. Fino al 22 luglio, la festa di un sentimento", questo il messaggio mandato sui social dalla Roma in ricordo di quei giorni in cui, dalle ricostruzioni, sono state apposte le firme per la nascita della squadra della capitale.

Il nome, il simbolo, i colori. Nata sotto il segno di Roma. ?? Fino al 22 luglio, la festa di un sentimento ?#ASRoma pic.twitter.com/iLtcmlBX8C — AS Roma (@OfficialASRoma) June 7, 2024