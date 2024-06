Lutto nel mondo del calcio, addio al procuratore Michele Gerbino. Il ricordo di Juan: "Riposa in pace amico mio". Dzeko: "Ci mancherai" (FOTO)

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Michele Gerbino, noto procuratore che curava gli interessi di numerosi calciatori di primissimo piano della Roma a partire dal periodo della presidenza Sensi. Tramite i profili social, molti ex giocatori giallorossi hanno espresso il loro cordoglio: "Riposa in pace amico mio. Grazie per l'amicizia e i tanti bei momenti passati insieme", il toccante ricordo di Juan. "Riposa in pace amico mio", scrive Kevin Strootman. "Riposa in pace Michele mio. Grazie per tutti i nostri momenti passati insieme. Per sempre nel mio cuore", il messaggio di Miralem Pjanic. "Grande Miché, riposa in pace...", il pensiero di Radja Nainggolan. "Ci mancherai amico mio, riposa in pace", firmato Edin Dzeko.