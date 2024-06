Instagram, Zalewski: "Onorato di rappresentare la mia nazione a Euro 2024. Dai Milik faremo del nostro meglio anche per te" (FOTO)

Dopo aver disputato gran parte dell'amichevole di ieri contro l'Ucraina, Nicola Zalewski è pronto ad affrontare l'imminente Europeo con la maglia della sua Polonia. Il giocatore giallorosso ha pubblicato un post su Instagram a riguardo, con un messaggio rivolto anche al connazionale Arkadiusz Milik che per via di un infortunio (proprio ieri in amichevole) sarà costretto a saltare la competizione: "Sono onorato di rappresentare la mia nazione a Euro 2024. Dai Milik faremo del nostro meglio anche per te!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Zalewski (@nico_zale)