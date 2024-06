Instagram, Svilar ai tifosi: "Stagione speciale per me, non vedo l'ora di iniziare la prossima" (FOTO)

Con l'amichevole in Australia di qualche giorno fa cala il sipario sulla stagione della Roma, che a luglio si ritroverà per preparare la prossima agli ordini di Daniele De Rossi. E su Instagram Mile Svilar riassume la sua personale stagione, da titolare dalla seconda metà in poi, e dedica un pensiero ai romanisti: "Si conclude una stagione molto speciale per me con emozioni uniche vissute per la prima volta in carriera. Una stagione con alti e bassi, però alla fine siamo rimasti sempre uniti. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Grazie mille Roma, siete speciali. A presto".

