Instagram, Rui Patricio saluta: "Viaggio indimenticabile, grazie e sempre forza Roma" (VIDEO)

Dopo tre anni Rui Patricio saluta la Roma, con cui ha vinto una Conference League, dopo la scadenza del contratto. Il portiere portoghese, arrivato all'inizio dell'avventura in giallorosso di José Mourinho, affida un lungo messaggio ad Instagram per ringraziare società e tifosi: "Grazie Roma per questi 3 anni! 129 partite, e 2 finali Europee! Ringrazio il Consiglio Direttivo, i giocatori, gli allenatori, l’ equipe medica, i Magazzinieri, lo staff della cucina, le guardie di sicurezza, il personale ufficio stampa della Roma, e tutti coloro con cui ho lavorato in questi anni. Un Pensiero speciale e un grande abbraccio a tutti i fan che mi hanno sostenuto in questo viaggio indimenticabile! Il mio viaggio a Roma si conclude così, portando con me tanti ricordi professionali e personali. Vi auguro tutto il meglio, e spero che continuiate a vincere tante altre competizioni con la stessa passione e determinazione che ci ha contraddistinto sino ad ora! Ancora e Sempre Forza Roma".

