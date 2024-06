Nella prima partita degli Europei 2024 la Polonia è stata sconfitta 1-2 dall'Olanda, capace di rimontare il gol iniziale di Buksa con le reti di Gakpo e Weghorst a meno di dieci minuti dal termine. A fine gara il giallorosso Nicola Zalewski, in campo per tutta la durata dell'incontro, ha commentato così su Instagram: "Non è il risultato che meritavamo, ma ci siamo! Concentrati sulla prossima partita".

