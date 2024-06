Instagram, Joao Costa: "Ora con più fame per migliorare". Mannini: "Un gruppo unico, un viaggio indimenticabile" (FOTO)

Joao Costa, attaccante della Roma Primavera, ha pubblicato su Instagram una storia in cui fa un bilancio della stagione, conclusasi con la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo nella finale Scudetto. Ecco il messaggio dell'esterno brasiliano: "Ostacoli, fallimenti, sconfitte e apprendimenti! Obiettivo finale non raggiunto, ma ora con più fame per migliorare, guardare in basso solo per pregare!".

Arriva anche il messaggio di Mattia Mannini: "Un gruppo unico, un viaggio indimenticabile, a testa alta. Grazie di tutto".