Instagram, gli auguri della Roma a Cafu: "Buon compleanno" (VIDEO)

Oggi compie 54 anni l'ex terzino Marcos Evangelista de Moraes, meglio conosciuto come Cafu. Vincitore dello scudetto con la maglia della Roma nel 2001 e considerato universalmente uno dei più grandi difensori di sempre, il brasiliano non è stato dimenticato dalla sua ex squadra. Sul proprio profilo Instagram infatti il club giallorosso ha fatto gli auguri al brasiliano riproponendo il video dello storico triplo sombrero a Pavel Nedved in un Lazio-Roma 0-1 (proprio della stagione 2000/01): "Buon compleanno Cafu".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)