Dopo aver disputato le amichevoli con Turchia e Bosnia, l'Italia è pronto a cominciare la sua avventura ad Euro 2024: gli azzurri di Luciano Spalletti esordiranno sabato 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. Nel gruppo azzurro è presente anche Stephan El Shaarawy che su Instagram esprime le sue emozioni in vista degli Europei: "Felice e orgoglioso. Si parte per EURO2024!".

