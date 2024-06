Dopo essere tornato dalla mini tournée in Australia, Edoardo Bove ieri è andato a Mugello in occasione del GP d'Italia a tifare l'amico Fabio Di Giannantonio (arrivato settimo). Il centrocampista giallorosso oggi ha pubblicato le foto su Instagram commentando così questa giornata: "Un’emozione unica ieri al Mugello. Tifare e sostenerti di persona è tutta un’altra cosa! Grazie anche a Valentino Rossi per l’ospitalità!".

