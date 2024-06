In attesa del raduno della Roma a Trigoria per preparare la prossima stagione, Edoardo Bove si gode relax e vacanze con amici e fidanzata. Il centrocampista giallorosso vola a Londra e fa il tifo per l'amico Flavio Cobolli, tifoso romanista, a Wimbledon: martedì il tennista debutterà nel torneo sull'erba contro Hijikata. Ed oggi Cobolli ha condiviso alcuni scatti su Instagram con Bove: "Ti presento Wimbledon".

