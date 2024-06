Euro 2024: l'in bocca al lupo della Roma per i suoi 9 giocatori (FOTO)

Scatterà questa sera, con la gara inaugurale tra Germania e Scozia, l'Europeo 2024. E la Roma avrà 9 giocatori a rappresentarla a cui ha mandato il proprio 'in bocca al lupo' tramite un post sui social. Oltre ai 4 azzurri, da Cristante a Pellegrini passando per Mancini ed El Shaarawy, parteciperanno alla competizione anche Zalewski, Celik oltre a chi, alla fine dell'Europeo, non sarà più un tesserato della Roma come Lukaku, Kristensen e Rui Patricio.