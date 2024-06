Claudio Ranieri e Venditti cantano insieme “Grazie Roma” alle Terme di Caracalla (VIDEO)

In occasione della terza data dei concerti di Antonello Venditti alle Terme di Caracalla, dedicati alla famosa "notte prima degli esami", ieri sera il cantautore ha riservato una sorpresa al pubblico invitando sul palco Claudio Ranieri. Ranieri, figura emblematica per i romanisti nonché ex allenatore dei giallorossi, ha cantato insieme a Venditti "Grazie Roma". Venditti ha poi condiviso questo momento speciale sui suoi canali social, accompagnando il video con il commento: "Grazie Caracalla! Grazie Roma! Grazie mister Ranieri!".

