X, la Primavera ai tifosi: "In finale abbiamo bisogno di voi" (VIDEO)

La Roma Primavera si avvicina alla finale contro il Sassuolo, che decreterà chi tra le due squadra si aggiudicherà il campionato. Un appuntamento decisivo per i ragazzi di mister Federico Guidi, pronti a tutto pur di vincere il nono scudetto di categoria. A dimostrarlo sono gli stessi ragazzi in un video motivazionale apparso sul profilo X ufficiale della società giallorossa, in cui sono presenti, tra gli altri, Joao Costa, Filippo Reale e Luigi Cherubini. Queste le dichiarazioni: "Ciao tifosi giallorossi, venerdì sera ci sarà la finale scudetto contro il Sassuolo al Viola Park. Abbiamo bisogno di voi per sostenerci in tanti fino alla fine. Daje Roma".

? Venerdì ci giochiamo lo Scudetto Primavera1TIM con il Sassuolo ?? Venite a sostenere i nostri ragazzi al Viola Park! ?❤️https://t.co/q7dAq8yh1Y#ASRoma pic.twitter.com/Ou9gmzw4EO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 30, 2024