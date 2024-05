22 anni oggi per Edoardo Bove che viene festeggiato con un post sui social della Roma. "Buon compleanno, Edoardo Bove!" scrive il club sul centrocampista che in questa stagione ha accumulato 29 presenze, con due assist, in Serie A. L'unico gol stagionale è arrivato in Europa League, dove ha messo insieme 12 presenze per 708 minuti complessivi.