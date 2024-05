VIDEO - De Rossi chiede sostegno ai tifosi. L'appello della Roma: "Coloriamo l’Olimpico di giallorosso"

Dopo il ko per mano del Bayer Leverkusen nel primo round delle semifinali di Europa League, domani sera la Roma ospita la Juventus nel big match valido per la 35esima giornata di campionato. Oggi in conferenza stampa Daniele De Rossi ha chiesto il sostegno dei tifosi, mai mancato dal suo arrivo, per domani sera e per le prossime sfide fondamentali per la qualificazione in Champions "(Servirà una prova eccezionale dei giocatori e anche dei nostri tifosi", ha detto il tecnico). E su Twitter arriva l'appello della Roma, che condivide anche la coreografia della Curva Sud contro il Leverkusen: "Coloriamo l’Olimpico di giallorosso!".

De Rossi: “Servirà una prova eccezionale dei giocatori e anche dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno che continuino a spingerci per arrivare in fondo con loro, spalla a spalla, come è sempre stato”. ??️? Coloriamo l’Olimpico di giallorosso!#RomaJuve pic.twitter.com/6EYjvlGcEN — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2024