Twitter, la Roma ricorda la vittoria del secondo scudetto: "41 anni fa, a Marassi arrivavamo in porto col vessillo" (VIDEO)

Oggi è un giorno storico per tutti i tifosi della Roma. L'8 maggio del 1983 la squadra giallorossa vinse infatti il secondo scudetto della sua storia pareggiando per 1-1 in casa del Genoa. Gli uomini di Liedholm passarono in vantaggio grazie al colpo di testa di Pruzzo su assist di Di Bartolomei, ma al 42' Fiorini pareggiò i conti. La partita terminò 1-1 e la Roma divenne aritmeticamente Campione d'Italia. Tramite un video pubblicato su Twitter, la società capitolina ha ricordato quell'indimenticabile successo avvenuto 41 anni fa: "Quarantuno anni fa, a Marassi arrivavamo in porto col vessillo".

Quarantuno anni fa, a Marassi arrivavamo in porto col vessillo ??#ASRoma pic.twitter.com/lMNwKRw56u — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2024