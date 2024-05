Twitter, la Roma crede nell'impresa in casa del Bayer Leverkusen: "Una notte in cui dare tutto in campo e sugli spalti" (VIDEO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena alla BayArena il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. I giallorossi dovranno compiere una vera e propria impresa per accedere alla finale di Dublino e saranno chiamati a ribaltare il ko per 0-2 subito allo Stadio Olimpico. Mister De Rossi ci crede e anche il club è dello stesso avviso: "Una notte in cui dare tutto, in campo e sugli spalti. FORZA GRANDE ROMA", il tweet pubblicato dalla società capitolina.

Un notte in cui dare tutto ? In campo e sugli spalti ?️ FORZA GRANDE ROMA! ?? #BayerRoma #UEL pic.twitter.com/JXfKNyU2cN — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2024