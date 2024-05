Twitter, il Friedkin Group si complimenta con la Roma: "Congratulazioni per l'incredibile cammino europeo" (FOTO)

La Roma sfiora l'impresa e viene eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. I giallorossi disputano una partita spettacolare e agguantano momentaneamente la parità grazie alla doppietta di Paredes su rigore, ma la sfortunata autorete di Mancini al minuto 82 interrompe i sogni e il gol realizzato al 97' da Stanisic chiude definitivamente i giochi. La prestazione degli uomini di De Rossi non è passata inosservata, tanto che al termine del match sono arrivati anche i complimenti del Friedkin Group tramite un tweet: "Da San Siro allo Stadio Olimpico, congratulazioni alla Roma per l'incredibile cammino in Europa League".

From San Siro to Stadio Olimpico, congratulations to @OfficialASRoma on their incredible run in the Europa League. #ForzaRoma #UEL pic.twitter.com/ziDVLweChM — The Friedkin Group (@friedkingroup) May 9, 2024