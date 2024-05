Twitter, il Bayer Leverkusen carica la squadra a poche ore dal match con la Roma: "Crediamo in voi, realizzate il sogno" (FOTO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena alla BayArena la sfida tra Bayer Leverkusen e Roma, valida per il ritorno della semifinale di Europa League. Dopo aver vinto 0-2 allo Stadio Olimpico, c'è grande entusiasmo in casa dei tedeschi e tramite un tweet le Aspirine hanno incoraggiato la squadra a poche ore dal match: "Crediamo in voi! Realizzate il sogno oggi nella sfida di ritorno contro la Roma".

All'interno della foto scelta come copertina sono presenti delle dichiarazioni di alcuni tesserati: "Giocheremo per vincere ancora", le parole di Wirtz. "Vogliamo ottenere l'accesso per Dublino qui alla BayArena", dice Xhaka. Andrich: "Stasera l'atmosfera sarà di nuovo bollente", Lomb: "L'anno scorso ero davvero arrabbiato". "Dobbiamo dare il massimo per 90 minuti, in campo e sugli spalti", il pensiero di Rolfes. Xabi Alonso: "Non è ancora finita, la Roma non ha nulla da perdere", Edmond Tapsoba: "Abbiamo sofferto molto l'anno scorso. Per noi è un sogno andare a Dublino".