Twitter, 12 anni fa l'ultima partita di Giorgio Rossi da massaggiatore della Roma. Il club: "Per sempre nel nostro cuore" (FOTO)

La Roma ricorda Giorgio Rossi, lo storico massaggiatore che lavorò nel club giallorosso per ben 55 anni. Scomparso il 23 settembre 2018, la sua esperienza con i capitolini iniziò il 16 agosto 1957 e terminò il 5 maggio 2012, esattamente 12 anni fa. In quell'occasione si disputò Roma-Catania e lo Stadio Olimpico gli tributò uno splendido applauso e uno striscione in Curva Sud. "Il 5 maggio 2012, Giorgio Rossi sedeva per l'ultima volta sulla panchina giallorossa. ??? ?? ???? ?? ???????? ????? ????. ??? ?????? ?????, ??? ??????", il messaggio della Roma su Twitter.

