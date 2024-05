Social: Ranieri preso di mira dai tifosi della Roma dopo l'errore in Conference. E arriva il commento di Paredes...

Non sono mancati sui social gli sfottò dei tifosi della Roma nei confronti di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina protagonista in negativo della sconfitta della Viola di ieri in finale di Conference League. Tutto parte infatti da una frase del giocatore (durante Roma-Fiorentina di campionato) che definì un miracolato il centrocampista giallorosso Leandro Paredes. Il commento dell'argentino non si è fatto attendere e sotto uno dei post di sfottò ha lasciato l'emoticon del silenzio.