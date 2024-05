Qualche giorno di relax per Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vice della Roma, prima del raduno con la Nazionale Azzurra allenata da Luciano Spalletti in vista degli Europei. I due giallorossi hanno passato qualche giorno in Costiera Amalfitana in una fuga d'amore con le rispettive mogli tra Amalfi, Positano e Capri, come si vede nel video diffuso dalla moglie del Capitano giallorosso.

