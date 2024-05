Instagram, Totti in Cina in compagnia di Van Basten: le due leggende posano per il calco delle impronte dei piedi (FOTO)

Continua il tour lavorativo di Francesco Totti, il quale dopo essere andato in Australia si trova attualmente in Cina. L'ex numero 10 della Roma non è solo, bensì è affiancato da un'altra leggenda del calcio mondiale, Marco Van Basten. I due hanno partecipato a un evento a Guiyang e il Capitano ha pubblicato sui social una foto mentre posano per il calco delle impronte dei piedi: "Impronte cinesi", la didascalia che accompagna la foto.