Instagram: Pizarro, Aldair e Tonetto a Perth. Spunta il commento di Totti: "A Belli" (FOTO)

La Roma si trova attualmente in Australia per disputare un'amichevole contro il Milan e la squadra giallorossa è stata accompagnata anche da tre leggende, ovvero Pizarro, Aldair e Tonetto. Il club capitolino ha pubblicato su Instagram uno scatto dei tre ex calciatori e tra i tanti commenti spicca quello di Francesco Totti: "A Belli", le parole del Capitano accompagnate da tre cuori rossi.