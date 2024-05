Pinto al Bournemouth, la frecciata di Zaniolo: "Tempo al tempo, tutto torna"

"Se decido di andare via e mi vogliono solo Galatasaray e Bournemouth, bisogna farsi qualche domanda", così parlò Tiago Pinto più di un anno fa, quando Nicolò Zaniolo lasciò la Roma, lasciando intendere come le pretendenti per il calciatore non fossero club di prima fascia. Oggi, proprio il gm portoghese, è ad un passo dal diventare il nuovo ds del club inglese e lo stesso Zaniolo ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il classe '99, infatti, ha pubblicato uno screen delle parole del portoghese con scritto: "Tempo al tempo, tutto torna"