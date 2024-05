Instagram, Lukaku criptico. Prima la foto in maglia giallorossa poi la frase d'amore: "Alcune persone ti amano, altre amano stare con te" (FOTO)

Romelu Lukaku, contro il Genoa, ha vissuto probabilmente l'ultima serata da giocatore della Roma, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Ciò che pare certo è che il belga, a Roma, sta bene. Lo stesso attaccante, inoltre, ha pubblicato alcune foto criptiche su Instagram: prima ha postato una sua foto in maglia giallorossa, poi una frase d'amore che recitava: "Alcune persone ti amano. Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza".