L'attesa di Roma-Bayer Leverkusen coinvolge anche Lorenzo Pellegrini che su Instagram pubblicata la foto dello Stadio Olimpico stracolmo proprio come è previsto per stasera nella semifinale di Europa League. Nessuna frase sopra al post, perché, in fondo, l'immagine parla da sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7)