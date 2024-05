Doppi ex in campo, ieri sera, ma anche sugli spalti con la presenza di Juan, difensore brasiliano che la Roma acquistò proprio dal Bayer Leverkusen. Oggi 45enne, Juan era sugli spalti ieri sera ed è stato fotografato insieme al connazionale Dorival: "Molte felice di tornare all'Olimpico di Roma in una partita speciale! - ha scritto su Instagram - Roma, grazie per l'accoglienza".

