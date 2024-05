Instagram, il messaggio della moglie di Mancini: "Non smettere mai di lottare. Eternamente grati ai romanisti" (FOTO)

Dopo aver disputato una partita monumentale, Gianluca Mancini si è reso protagonista dello sfortunato autogol che ha condannato la Roma all'eliminazione dall'Europa League. Tra i numerosi messaggi di incoraggiamento scritti dai tifosi giallorossi spicca anche quello della moglie del difensore, Elisa Baggiani: "Quando tutto era solo un sogno e ora siamo qui. Siamo sempre uno la spalla dell'altro. Sempre al tuo fianco vita mia, non smettere mai di lottare". Successivamente ha pubblicato un'altra storia su Instagram in cui ha ringraziato i tifosi, senza però risparmiare una frecciatina a tutti coloro che hanno gioito per quanto accaduto al marito: "Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni restano leoni, i cani restano cani. Per la tua gente, per la tua Roma. Eternamente grati, grazie romanisti".