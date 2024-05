Con la vittoria per 5-2 contro il Milan nell'amichevole a Perth durante il viaggio in Australia, termina la stagione della Roma. Su Instagram The Friedkin Group dedica un messaggio ai tifosi per ringraziarli per il sostegno costante ricevuto nel corso della stagione alla squadra durante ogni partita di campionato e coppa: "Grazie fedeli giallorossi per il vostro supporto alla Roma per tutta la stagione. Forza Roma".

