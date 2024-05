Instagram, El Shaarawy dopo la vittoria contro il Genoa: "Grazie Roma". Llorente: "Abbiamo giocato in 12". Cristante: "Unico grande amore" (FOTO)

La Roma batte 1-0 il Genoa e blinda il sesto in classifica. I giallorossi conquistano tre punti molti importanti grazie al colpo di testa di Romelu Lukaku, salutando così nel migliore dei modi lo Stadio Olimpico in vista della prossima stagione. Tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Stephan El Shaarawy, entrato dalla panchina e autore dell'assist per il gol di Big Rom: "Grazie Roma", scrive il Faraone su Instagram.

"All’Olimpico abbiamo giocato in 12 e non potevamo sbagliare. Uno sforzo enorme da parte di tutti per raggiungere la vittoria. DAJE ROMA", il messaggio di Diego Llorente su Instagram.

Arriva anche il commento di Bryan Crstante: "Unico grande amore".