Instagram, Dybala: "L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato" (FOTO)

Termina alla BayArena il sogno europeo della Roma dopo una cavalcata incredibile. All'indomani del pareggio in casa del Bayer Leverkusen, Paulo Dybala - ieri in panchina poiché non al meglio - affida i suoi pensieri ad Instagram."Ogni battaglia ci insegna qualcosa, e nonostante la delusione, usciamo dal campo a testa alta, orgogliosi di quanto abbiamo dato e di come abbiamo lottato. L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato e ci guida a non scoraggiarci mai - il messaggio dell'argentino -. Un Grazie va ai nostri tifosi, rialziamo la testa perché non è ancora finita la stagione. Forza Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)