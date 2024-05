Ottanta minuti in campo per Paulo Dybala nell'amichevole di Perth vinta 5-2 dalla Roma contro il Milan. Per l'argentino anche il bellissimo gol del 4-2. E dopo la sfida ha voluto rigraziare sui social l'accoglienza ricevuta con un "Grazie Australia" ed una serie di foto e video dei giorni trascorsi a Perth.

