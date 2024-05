Con l'amichevole con il Milan in Australia, vinta per 5-2, cala il sipario della stagione della Roma. Il viaggio a Perth è stata anche l'occasione per alcuni Under 18 giallorossi di allenarsi e giocare con la prima squadra e mettersi in luce, tra questi c'è anche Mattia Della Rocca. Il classe 2006, subentrato intorno al 70' per sostituire Huijsen, ha raccontato su Instagram le sue sensazioni: "31.05.24 emozione indescrivibile".

