Cafu e Candela di nuovo insieme, dopo lo Scudetto vinto insieme con i colori giallorossi, ma questa volta su un campo da padel. L'ex calciatore francese ha pubblicato su Instagram uno scatto con l'ex compagno di squadra brasiliano, con la frase: "Grande partita oggi, come i vecchi tempi". La canzone scelta per pubblicare la storia? "Sempre e per sempre" di Francesco De Gregori.