Reunion dal cuore romanista. Radja Nainggolan e Francesco Totti si ritrovano in Messico: i due, che hanno condiviso l'esperienza con la maglia della Roma, tornano in campo insieme con gli Stallions di Blur nel corso della Kings World Cup 2024, creata dall'ex Barcellona Piqué. E il belga su Instagram ha pubblicato uno scatto con la bandiera giallorossa: "Come i bei vecchi tempi".