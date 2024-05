Europa League, Bayer sicuro della finale: comunicata la data dei biglietti per Dublino. Poi corregge il tiro... (FOTO)

Il vantaggio per 2-0 dell'andata, una stagione da imbattuti che ha portato alla vittoria della Bundesliga sembra aumentare a dismisura le certezze del Bayer Leverkusen di raggiungere la finale di Europa League. Al punto che, sui social, il club tedesco ha postato la notizia che, da domani, inizierà la vendita dei biglietti per l'ultimo atto di Dublino. Il post poi è stato corretto aggiungendo il "se" domani si dovesse superare definitivamente la Roma. Inevitabili, sotto al post, molti commenti dei romanisti che scaramanticamente si congratulano per la finale raggiunta...

ℹ️ Sollten wir morgen gegen Rom das #UEL-Finale erreichen, startet bereits am Freitag der Ticketverkauf für Dublin. Hier gibt's alle Infos zum Prozedere: ? https://t.co/pk3bOO0JaA ? #B04ASR | #Werkself | #aCROSSeurope — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 8, 2024