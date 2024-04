X, l'ironia di Ryanair riprendendo il duello Lukaku-Gabbia: "Quando cerchi di salire per primo ma non hai il priority..." (VIDEO)

Uno dei momenti iconici della serata di ieri è rappresentato dall'atto di forza di Lukaku su Gabbia da cui poi scaturirà il 2-0 momentaneo di Dybala. E Ryanair non si è lasciata scappare l'occasione per uno dei suoi tipici post ironici in cui, condividendo il video del belga che stravince il duello col difensore del Milan, scrive: "Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai comprato il priority".

Quando cerchi di salire per primo sull'aereo ma non hai comprato il priority https://t.co/wPSYnfJIMh — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) April 19, 2024